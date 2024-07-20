Voodoo büyüsü yaptı 40 kişi yanarak öldü

haiti'de göçmenleri taşıyan bir tekne Cap Haiten açıklarına geldiğinde bir göçmen Voodoo büyüsü yapmak için elindeki mumları yaktı. Bu sırada mumlardan bir yere düştü ve teknenin içinde bulunan benzin bidonunun alev almasına neden oldu.

Alevler kısa sürede tüm tekneyi etkisi altına aldı. Bazı göçmenler tekneden atlamaya fırsat bulamadan tekna alev topuna döndü. Denizin ortasında yanan korkunç olayda 40 kişi yanarak öldü. Bazıları ağır çok kişi de yaralandı.

Teknede çıkan yangından yaralı olarak kurtulan kişi yangının bir göçmenin voodoo büyüsü yapmak amacıyla yaktığı mumun devrilerek bidondaki benzini tutuşturmasıyla başladığını açıkladı.

Denizin ortasında tam bir can pazarı yaşandığını söyleyen yaralı şahıs "İnsanların çığlıkları hala kulaklarımda. Tekne bir anda alev topuna döndü. Yanan insanlar kendilerini suya attılar ama su da yanıyordu. Büyü hepimizi öldürecekti" dedi.