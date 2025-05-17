Voyager 1'den haber var: 21 yıl sonra hayata döndü

NASA’nın Jet Propulsion Laboratory (JPL) tarafından yürütülen Voyager görevi, 1977’den beri uzayda aktif olan en uzak ve en eski insan yapımı uzay araçlarını temsil ediyor. Voyager 1, Güneş Sistemi dışındaki yıldızlararası boşluktan veri göndermeye devam ediyor ancak enerji rezervleri giderek azalıyor. Uzun yıllar önce, 2004 yılında, Voyager 1’in birincil roll kontrol iticilerinin ısıtıcıları arızalandı ve o zamandan beri sadece yedek sistemler kullanılıyordu.

NASA mühendisleri, arızanın tamamen tamir edilemez olmadığını, ısıtıcıların sadece acil durum kapanması yaşadığını düşündü. Bu sayede 21 yıldır pasif olan birincil roll kontrol iticilerinin tekrar açılması kararı alındı. Todd Barber, JPL’den itici uzmanı, bu riskli hamlenin uzay aracının konum kontrol sistemini kurtarabileceğini belirtti.

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Operasyon, Avustralya’daki Deep Space Station 43’ün Mayıs ayında başlayacak olan uzun süreli bakım ve yükseltme çalışmaları öncesinde tamamlanmak zorundaydı. Bu anten, Voyager 1 ile Dünya arasındaki tek güçlü iletişim kanalı olarak görev yapıyor. Suzanne Dodd, JPL’deki Interplanetary Network Direktörü, anten yükseltmelerinin gelecekteki Ay görevleri için kritik olduğunu vurguladı.

20 Mart 2025’te gönderilen komutla Voyager 1’deki arızalı ısıtıcılar başarıyla yeniden aktive edildi. İticilerin sıcaklığı yükseldi ve sistemler normal işleyişe döndü. Todd Barber bu başarıyı “Voyager için bir mucize kurtarma” olarak tanımladı. Böylece Voyager 1, önümüzdeki aylarda görevine devam edebilecek ve insanlığın uzaydaki en uzun soluklu elçisi olmaya devam edecek.