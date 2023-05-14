VPN çalışmazsa ne yapılmalı? Uzman isim anlattı

Tüm Türkiye seçim sonuçlarına odaklandı. Vatandaşlar internetin kısıtlanma ihtimaline karşı VPN araştırmaya başladı. İnternetin kısıtlanması durumunda VPN’nin engellenmesi, Tor’un kısıtlanması halinde uzmanlar Tor tarayıcısı üzerinden kullanılabilen Snowflake taşıyıcıyı önerdi. Türkiye’de internetin tamamen kapatılamayacağını söyleyen Lorent Research Lab.’ın kurucusu ve ‘Güvenli İnternet’ kitabının yazarı Zet Lorento, VPN’lerin engellenmesi ve Tor’un kısıtlanması halinde önerilen Snowflake’i Halk TV'ye anlattı.

Tor ve Snowflake nedir? Ne zaman ve ne için kimler kullanır?

Tor, hem mobil hem de bilgisayarda kullanılabilen, internet üzerinde güvende kalmamıza yardımcı olan en büyük tarayıcılardan bir tanesi. Kar amacı gütmeyen Tor, internet bağlantısını takip etmek isteyen ya da izlemeye çalışan birisini engellediği gibi aynı zamanda coğrafi konum olarak da kullanıcısının gizliliğine önem verir. Birçok kişi için deepweb ve darkweb gibi internetin “bilinmeyen yüzüne” erişim sağlayan tarayıcı olarak adlandırılsa da kullanım amacına göre fayda sağlaması mümkün. Örneğin en basit haliyle sansürü aşmamızı sağlıyor. Daha fazla detay için merak edenler resmi web sitesini incelemeli.

Snowflake ise kısaca Tor ağına erişimi sansürlenmiş veya kısıtlanmış bölgelerde erişim sağlamak için kullanılan bir protokol olarak biliniyor. Yani Tor kısıtlanırsa Snowflake kullanmalı insanlar. O zaman anlamlı ve doğru olur.

Snowflake’de kısıtlama ya da sansür oluyor mu?

Tor Snowflake, gönüllü kullanıcıların proxy sunucusu olarak çalıştığı bir sistem olarak biliniyor. Kısıtlamalar, Snowflake sunucularına erişimi engelleyerek veya Snowflake trafiğini tespit ederek gerçekleştirilebilir. Yani, Snowflake sunucusu olarak çalışan bir kullanıcının IP adresi engellenebilir veya tespit edilebilir. Tabii bunun için oldukça zaman ve uğraş gerekli. Tor ekibi arka planda farklı köprüler ve protokoller için sürekli çalışıyor. Farklı ülkelerden gelen destekler sayesinde Snowflake ürünü kullanıldığında, internete erişebilmek, sansürü ya da engelleri aşabilmek mümkün olurken, bu sayede VPN hizmetine de ihtiyaç duyulmuyor.

Peki internet faturasını etkiler mi?

Hayır, standart internet faturası gelir

Diğer tarayıcılara Snowflake kurulabiliyor mu?

Tor’un Snowflake eklentisi Chrome, Edge veya Firefox’a da kurulabiliyor.

(http://snowflake.torproject.org)

Geçtiğimiz yıl İran’daki Mahsa Amini eylemlerinde İran hükümetinin interneti kısıtlamasının ardından İran’daki insanlar internete bu sayede erişim sağladı.

Her cihazda kullanılabiliyor mu?

Tor’un son sürümünü indirin. Son sürümün güncellemesini yapamıyorsanız frontdesk[at]torproject[dot]org ile iletişime geçin, durumu anlatın. İndirmek için Telegram üzerinden GetTor_bot ile de iletişim kurabilirsiniz. Snowflake'i her cihazda kullanabilir, sansürü aşabilirsiniz.

Snowflake bilgisayarda nasıl kuruluyor?

Başlangıç ekranından ‘Bağlantıyı yapılandır’ > Köprüler > Hazır köprülerden seçilsin > Snowflake yolunu izleyin.

İPhone Android için Snowflake yükleme nasıl yapılıyor?

iOS kullanıyorsanız (iPhone, iPad), Onion Browser uygulamasını indirin. App Store'da Mike Tigas ismini görürsünüz, o doğru uygulama.

Android için Snowflake: Ayarlar > Bir köprü yapılandırmak için ‘Bir Tor köprüsü yapılandır’ > ‘Hazır köprülerden seçilsin’ > Snowflake yolunu izleyin.