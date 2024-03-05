Vücuda girdiği an kana karışan tek besin ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Vücuda girdiği an kana karışan tek besin ortaya çıktı
Pekmez, vücuda girdiği anda kana karışan ve bağışıklığı güçlendiren tek besin olarak öne çıktı. Ayrıca pekmez, içerdiği demir ve kalsiyum sayesinde kemikleri güçlendiriyor, kansızlığı önlemeye yardımcı oluyor.

Pekmez, hastalıklardan korunmak için de faydalı bir besin. Fakat pekmez alırken ve tüketirken dikkat etmemiz gereken bazı basit kurallar var.

Pekmez, Anadolu’da binlerce yıldır geleneksel yöntemlerle şeker ve katkı maddesi kullanmadan yapılan yoğun ve tatlı bir şurup. Genellikle şeker oranı yüksek meyve sularının kaynatılmasıyla elde ediliyor.

Pekmez, taze üzüm ve ihraç edilemeyen kuru üzümden yapılıyor. Ama keçiboynuzu, elma, dut, kayısı, erik, karpuz, incir ve şeker pancarından da pekmez yapmak mümkün.

Pekmez, yüksek şeker içeriği sayesinde iyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağı. Aynı zamanda kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gibi mineralleri de barındırıyor.

Pekmezin besin değeri, hangi meyveden yapıldığına göre değişiyor.

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KANA ÇABUK GEÇİYOR

Pekmez, karbonhidrat bakımından zengin bir enerji kaynağı. Glikoz ve fruktoz içerdiği için sindirilmeden kana geçiyor. Ayrıca B (B1,B2,B3) vitaminleri, kalsiyum, potasyum, magnezyum, krom, demir gibi vitamin ve minerallerle de besleyici bir kaynak.

Bir yemek kaşığı (10 gram) pekmez ortalama 29 kalori, yaklaşık 1 mg demir ve 40 mg kalsiyum içeriyor. Pekmezin 100 gramı ise yaklaşık 293 kalorilik enerji veriyor.

KANSIZLIĞA KARŞI ETKİLİ

Pekmez, vücutta kolay emilen demir içerdiği için kan yapımına katkıda bulunuyor, kansızlığı gidermeye yardımcı oluyor.

Süt ve süt ürünlerinden sonra en iyi kalsiyum kaynaklarından biri olan pekmez, kemik sağlığı ve gelişimi için de çok önemli.

Pekmez, içinde bolca potasyum bulundurduğu için kan basıncını düzenliyor.

Pekmezdeki antioksidanlar, vücut direncini yükseltiyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hastalıklardan korunmak için de pekmez tüketmek faydalı.

Pekmez, öksürüğe iyi geliyor, balgamı söküyor.

ŞEKER HASTALARINA DİKKAT

Pekmez, hem yetişkinlerde hem de çocuklarda ağız içi yaraların tedavisine yardımcı oluyor. Fakat pekmezdeki basit şekerler kana hızlı geçtiği için, diyabet hastalarının pekmezi şeker ve bal gibi az tüketmesi gerekiyor.

Mineral miktarı yüksek ve emilimi kolay olan pekmez, hamile ve emziren annelerin, iyileşme sürecindeki hastaların diyetinde bulunması gereken bir besin.

TANSİYONU AYARLIYOR

Pekmez, özellikle büyüme çağındaki çocukların, kilo problemi olanların, iştahsızlık ve halsizlik yaşayanların beslenmesinde önemli bir yer tutuyor.

Pekmez, egzama, sedef, akne ve diğer cilt hastalıklarının tedavisine de destek oluyor.

Pekmez, içindeki potasyum ile tansiyonu ayarlamaya da yardımcı oluyor.

Zengin besin içeriği olan pekmezi yetişkinler günde 1-2 yemek kaşığı, çocuklar ise 1-2 tatlı kaşığı tüketebilir.

PEKMEZİ ALIRKEN VE SAKLARKEN…

1. Evde yapılan pekmez güneş ışığından uzak ve oda sıcaklığında saklanmalı. Marketten alınan pekmez ise kapağı açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli.

2. Pekmez çok yüksek ısıya maruz bırakılmamalı. Eğer donarsa bain-marie yöntemiyle 70 santigrat derecenin üzerine çıkmadan eritilmeli.

3. Pekmez çok fazla tüketildiğinde ishal ve sindirim sisteminde gaz yapabiliyor. Bu yüzden dengeli bir şekilde tüketilmeli.

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