Vücudun en kirli yeri. Ne kadar duş alırsanız alın temizlenmiyor

Posta’da yer alan habere göre; Bilimsel araştırmalarda vücudun en kirli bölgesinin göbek deliği olduğu ortaya çıkarıldı. Banyo sırasında bile vücutta biriken kir ciddi hastalıklara neden olduğu bildirildi. Göbek deliği banyo sırasında bile temizlendiği bildirildi. Anne karnından çıktıktan sonra anne ile olan yemek iletişimi olan borunun kesilmesiyle oluşan bu alan aslında ilk yaşam kaynağımız olduğu vurgulandı.

Şekil olarak yeniden vücut içine yerleşen göbek bağı deliğe neden olur. Bu delik oldukça hassastır. Akarların biriktiği yer olan bu alanı temizlemek şarttır.

VÜCUDUN EN KİRLİ YERİ OLAN GÖBEK DELİĞİ NASIL TEMİZLENİR?

Göbek deliğinde vücuttaki tüm bakterilerin birikmesine müsait bir alandır. Bilim insanların keşfettiği bu bakterileri temizlemek gerekir. Sizler için hassas olan bu yeri temizlemenin yollarını araştırdık.

SİRKELİ SU

En iyi temizlemenin yolu ise sirkeli sudur. Sirke hem göbek deliğini temizler hem de uzun süre kir tutmasına izin vermez.

Göbek deliğini temizlerken kulak çubuğunu çok yumuşak kullanın.

TUZLU SU

Banyo sırasında bir bardak suyun içine bir yemek kaşığı tuz koyup karıştırın.

Akabinde bu suyu göbek deliğinize boşaltın.

Bir tane kulak çubuğu yardımıyla alanı temizleyin.