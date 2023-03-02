2 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Vücudun en kirli yeri. Ne kadar duş alırsanız alın temizlenmiyor

Vücudun en kirli yeri. Ne kadar duş alırsanız alın temizlenmiyor

Vücudun en kirli yeri uzmanlar tarafından açıklandı. Tüm kirin biriktiği yer aslında banyo sonrası bile temizlenmediği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 09:09
Takip Et

Vücudun en kirli yeri

Vücudun en kirli yeri. Ne kadar duş alırsanız alın temizlenmiyor
+
Aa
-

Posta’da yer alan habere göre; Bilimsel araştırmalarda vücudun en kirli bölgesinin göbek deliği olduğu ortaya çıkarıldı. Banyo sırasında bile vücutta biriken kir ciddi hastalıklara neden olduğu bildirildi. Göbek deliği banyo sırasında bile temizlendiği bildirildi. Anne karnından çıktıktan sonra anne ile olan yemek iletişimi olan borunun kesilmesiyle oluşan bu alan aslında ilk yaşam kaynağımız olduğu vurgulandı.

Şekil olarak yeniden vücut içine yerleşen göbek bağı deliğe neden olur. Bu delik oldukça hassastır. Akarların biriktiği yer olan bu alanı temizlemek şarttır.

VÜCUDUN EN KİRLİ YERİ OLAN GÖBEK DELİĞİ NASIL TEMİZLENİR? 

Göbek deliğinde vücuttaki tüm bakterilerin birikmesine müsait bir alandır. Bilim insanların keşfettiği bu bakterileri temizlemek gerekir. Sizler için hassas olan bu yeri temizlemenin yollarını araştırdık.

SİRKELİ SU

En iyi temizlemenin yolu ise sirkeli sudur. Sirke hem göbek deliğini temizler hem de uzun süre kir tutmasına izin vermez.
Göbek deliğini temizlerken kulak çubuğunu çok yumuşak kullanın.

TUZLU SU 

Banyo sırasında bir bardak suyun içine bir yemek kaşığı tuz koyup karıştırın.

Akabinde bu suyu göbek deliğinize boşaltın.

Bir tane kulak çubuğu yardımıyla alanı temizleyin.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
1
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
2
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
3
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
4
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
5
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi
6
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
7
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
﻿Ayrıkotu bitkisi böbrek taşlarının düşürülmesine iyi geliyor
﻿Ayrıkotu bitkisi böbrek taşlarının düşürülmesine iyi geliyor
﻿Ayrıkotu bitkisi böbrek taşlarının düşürülmesine iyi geliyor
﻿Ayrıkotu bitkisi neye iyi gelir?
﻿Ayrıkotu bitkisi neye iyi gelir?
﻿Ayrıkotu bitkisi neye iyi gelir?
﻿Twitter kullanıcıları dikkat! Artık ne yazdığınıza ekstra dikkat edeceksiniz
﻿Twitter kullanıcıları dikkat! Artık ne yazdığınıza ekstra dikkat edeceksiniz
﻿Twitter kullanıcıları dikkat! Artık ne yazdığınıza ekstra dikkat edeceksiniz
﻿Diş Hekimi açıkladı. Dişlerin sararmaması için nelere dikkat etmeliyiz?
﻿Diş Hekimi açıkladı. Dişlerin sararmaması için nelere dikkat etmeliyiz?
﻿Diş Hekimi açıkladı. Dişlerin sararmaması için nelere dikkat etmeliyiz?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.