Vücutta oluşan iltihaba savaş açan ot ortaya çıktı

Cemile Balcı
Vücutta oluşan iltihaba savaş açan ot ortaya çıktı
İnsanların korkulu rüyası olan vücutta oluşan iltihaba iyi gelen sinir otu dikkatlerden kaçmadı.

Doğal besinler, insanların hastalıklardan korunmak için tercih ettiği bir seçenek olduğu biliniyor.

Sinir otu, bu besinler arasında sağlığa katkılarıyla öne çıkan bir bitki olduğunun altı çizildi.

Vücutta iltihaplanma gibi korkulan sorunlara çare olan sinir otu, ilgi uyandırmakta olduğu bildirildi.

Yaraların çabuk iyileşmesine destek olan sinir otu, şifalı bir ot olarak bilindiği vurgulandı.

İNFLAMASYON (ENFLAMASYON) NEDİR?

Vücuttaki canlı dokular, bakteri, virüs ve toksik kimyasallar gibi zararlı etkenlere karşı tepki göstermesiyle dikkat çekti.

Enflamasyon (inflamasyon), vücudun yaralanma veya enfeksiyon durumlarında savunma mekanizmasının bir parçası olduğunun altı çizildi.

Bağışıklık sistemimiz, rahatsızlık veren herhangi bir maddeye karşı doğal bir tepki verdiği bildirildi.

SİNİR OTU NASIL KULLANILIR?

Cilt Tahrişleri İçin Topikal Uygulama: Sinir otu yapraklarını kendiniz toplayabilir veya bir aktardan temin edebilirsiniz. Yaprakları ezip içindeki sıvıyı çıkarabilirsiniz. Daha sonra ezilmiş yaprakları cildinizin problemli bölümüne doğrudan uygulayabilirsiniz. Gerekirse yaprakları bir bandajla sabitleyebilirsiniz.

Bitkisel Çay Yapımı: Sinir otu yapraklarını önce kurutabilirsiniz. Kurutulmuş yaprakları kaynar suya atıp 10-15 dakika bekletebilirsiniz. Ardından çayı süzüp bitki parçalarından ayırabilir ve içebilirsiniz. Bu bitki çayı, solunum ve sindirim sistemine iyi gelebilir.

Merhem ve Balsamlar: Sinir otu yapraklarını bir taşıyıcı yağda (mesela, zeytinyağı veya hindistan cevizi yağı) bekletip evde kendi merhem veya balsamınızı yapabilirsiniz.

Yemeklere Katma: Taze sinir otu yapraklarını salatalarınıza ekleyebilir veya çeşitli yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Yaprakların güvenilir bir kaynaktan geldiğinden emin olmanız önemlidir.

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