Bunu da gördük" Avladıkları geyikten sucuk yapmışlar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bunu da gördük" Avladıkları geyikten sucuk yapmışlar

Kastamonu'da kaçak avlandıkları belirlenen kişilerin evlerinde yapılan aramada 14 bin 400 gram geyik etinden yapılmış sucuk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiye toplam 443 bin 426 TL idari para cezası uyguladı

Kastamonu'da kaçak avlandıkları belirlenen 5 kişi düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şahıslara ait evlerde yapılan aramada geyik etinden yapılmış sucuklar ele geçirildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince Merkez ilçe Subaşı Köyü Kütüklü Tarla mevkiinde izinsiz avlanan N.G. ile S.K.'nin evlerine operasyon düzenledi.

EŞ ZAMANLI 3 ADRESE BASKIN YAPILDI

3 farklı adreste yapılan aramalarda bir geyiğe ait kafa, dişler, post ve boynuz, 36 bin 100 gram geyik eti, 14 bin 400 gram geyik etinden yapılmış sucuk, 5 bin 930 gram tavşan eti, 2 adet av tüfeği ile 32 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi.

DKMP ile jandarma ekipleri, ele geçirilen malzemelere el koydu. Koruma altındaki yaban hayvanını avlamaktan N.G., S.K., M.M., N.Ç. ve M.D. isimli şahıslara toplamda 443 bin 426 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca ekipler tarafından N.G., S.K., M.M., N.Ç. ve M.D. isimli şahıslara yönelik adli işlem başlatıldı.

Vurdukları geyikten sucuk yapmışlar

Vurdukları geyikten sucuk yapmışlar

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