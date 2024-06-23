Vurulduğu iddia edilen uçak gemisi ABD’ye dönüyor

Kaynak: AA
Vurulduğu iddia edilen uçak gemisi ABD’ye dönüyor

Kızıldeniz'de Husilerin vurduğunu öne sürülen ABD'nin uçak gemisi Eisenhower evine dönüyor. Eisenhower hakkındaki iddialar yalanlanasa da geminin ABD'ye dönme zamanlaması akıllarda soru işareti oluşturdu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Husilerin Askeri Sözcü Yahya Seri, mazlum Filistin halkına destek olmak ve ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık vermek için Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde 2 "askeri operasyon" düzenlediklerini duyurdu.

Kızıldeniz'de ABD uçak gemisi Eisenhower'ın balistik ve seyir füzeleriyle hedef alındığını iddia eden Seri, Gazze'deki savaş bitene ve abluka son bulana kadar askeri operasyonları sürdüreceklerini belirtti.

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GEMİ BÖLGEDEN AYRILDI
Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Patrick Ryder ise "USS Dwight D. Eisenhower"ın ABD Merkez Komutanlığının (CENTCOM) görev bölgesinden ayrıldığını belirterek, uçak gemisinin konuşlandığı dönemde Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nden geçiş yapan gemileri Husilerin saldırılarından koruduğunu ifade etti.

Reuters’a konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ismi açıklanmayan ABD’li yetkili, uçak gemisinin vurulduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını aktardı.

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