Wagner askerleri liderlerinin ölümünün ardından böyle ağladı

Wagner ordusunun askerleri, liderleri Yevgeniy Prigojin’in ölümünün ardından kurdukları anıtlara çiçekler bırakıp ağladı.

Wagner askerleri liderlerinin ölümünün ardından böyle ağladı

Rus paralı ordusu Wagner’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e darbe girişiminin ardından, Wagner lideri Yevgeniy Prigojin uzun bir süre ortalıktan kaybolmuştu.

Son olarak paylaştığı video ile Afrika’da olduğu iddia edilen Yevgeniy Prigojin’in de içinde olduğu Saint Petersburg-Moskova seferini yapan özel uçak başkentin kuzeyindeki Tver'de Kujenkino yakınlarında düştü.

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RUS HAVA SAVUNMA SİSTEMİYLE DÜŞÜRÜLDÜ

Prigojin'in de içinde bulunduğu uçağın Rus ordusuna ait hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu iddia edildi.

ASKERLERİ AĞLAYARAK ÇİÇEKLER BIRAKTI

Liderleri Yevgeniy Prigojin’in ölüm haberini alan askerleri ağlayarak anıtlara çiçekler bıraktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Wagner askerlerinin St. Petersburg, Novosibirsk ve Yekaterinburg'da anıtlar kurup ağlayarak çiçekler bıraktığı görüldü.

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