Wagner askerlerinin ant içtiği görüntüler yayınlandı

Editör: İsa Karaarslan

Rusya’da paralı asker grubu Wagner ayaklanma başlattı. Rus yetkilileri Wagner’in lideri Prigojin hakkında ceza soruşturması başlatırken Rus güçlerinin Wagner kamplarına saldırı düzenlediği öğrenildi.

Öte yandan Wagner ise Rostov kentinde kritik askeri binaları kuşattı.

Rusya Devlet Başkanı Putin yaptığı açıklamada karşılarında olan herkesin hain olduğunu belirterek sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Rusya’da “darbe girişimi” olarak nitelenen Wagner güçlerinin ayaklanması sonrası Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov da Moskova’ya destek açıklaması yaptı.

Wagner askerlerinin gece Moskova’ya yürümeye hazırlandığını gösteren video yayınladı.

Videoda askerlerin ant içtiği görülüyor.

"Moskova’ya yürümeye hazır mıyız?" diye sorulan askerler "Evet" yanıtını veriyor.

WAGNER’İN LİDERİ AÇIKLAMA YAPTI

Wagner’in lideri Prigozhin’den Putin’e yanıt geldi. Putin’in ‘vatana ihanet’ meselesinde derinden yanıldığını belirten Prigozhin, “Bizler vatanımızın vatanseverleriyiz. Biz, Wagner PMC'nin tüm savaşçıları, savaştık ve savaşmaya devam edeceğiz. Ve kimse başkanın, FSB'nin veya başka birinin emriyle teslim olmayı düşünmüyor. Çünkü ülkenin artık yolsuzluk, yalan ve bürokrasi altında yaşamasını istemiyoruz” dedi.