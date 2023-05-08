Wagner, Bakhmut'tan çekilmekten vazgeçti

Ukrayna ile olan savaşta Rusya'nın en büyük kozu olan paralı ordu Wagner birlikleri, Bakhmut'tan çekilmekten vazgeçtiğini açıkladı.

Wagner, Bakhmut'tan çekilmekten vazgeçti

Ukrayna'daki cephede savaşan Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunun daha fazla mühimmat desteği sağlayacağını açıklaması üzerine Bakhmut’taki operasyonlara devam edeceklerini duyurdu.

RUS ORDUSU MÜHİMMAT DESTEĞİNİ ARTIRACAK

Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşta aktif rol alan Rus paralı asker grubu Wagner’in mühimmat yetersizliği nedeniyle Bakhmut’tan çekilme tehdidi karşılık buldu. Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin yaptığı yeni açıklamada, Rus ordusunun cephedeki birliklere mühimmat desteğini artıracağını söyledi. Prigojin, "Bu gece savaşmamız için emir aldık. Saldırılara devam etmemiz için gerekli olan mühimmat ve silah desteğinin sağlanacağına söz verildi” dedi.

''BAKHMUT'UN YÜZDE 95'İ ELİMİZDE''

İlerleyişlerinin sürdüğünü ve mühimmat beklediklerini kaydeden Prigojin, Wagner'in savaşın bir parçası olduğunu hatırlatarak Rus ordusu ile ortak operasyonların devam edeceğini ifade etti.
Bakhmut kentindeki son durum hakkında da bilgi veren Prigojin, “Bugün itibarıyla kentin topraklarının yüzde 95’i bizim kontrolümüzde. Geri kalan yüzde 5'lik kısım, özel askeri operasyonlar açısından bir önem taşımıyor” ifadelerini kullandı.

Wagner'in kurucusu Prigojin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, mühimmat yetersizliği nedeniyle Rusya Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığını eleştirmiş, 10 Mayıs’ta kritik noktadaki Bakhmut kentinden çekileceklerini duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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