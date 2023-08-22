Wagner lideri Rusya’ya isyanından sonra ilk defa göründü

Wagner Grubu liderli Yevgeny Prigozhin, 23 Haziran 2023 tarihinde Rusya’nın roket saldırılarında 2 bin Wagner Grubu milisinin hayatını kaybettiği söyleyerek Moskova’ya doğru ilerlediğini ve bir intikam saldırı düzenleyeceğini açıklamıştı.

24 Haziran günü Prigozhini Wagner'in ilerleyişinin durduğunu ve üslerine geri döndüklerini açıkladı.

Yevgeny Prigozhin, 23 Haziran’daki isyanının ardından ilk defa bir video mesaj yayınladı.

“RUSYA’YI TÜM KITALARDA DAHA DA BÜYÜTÜYORUZ”

Yevgeny Prigozhin’in dün Wagner’le ilişkili bir Telegram kanalından yayınlanan videosunda “Çalışıyoruz. Sıcaklık +50 her şey istediğimiz gibi. Wagner PMC keşif ve arama faaliyetleri yürütüyor, Rusya'yı tüm kıtalarda daha da büyütüyor ve Afrika'yı daha da özgür kılıyor” açıklamasını yaptı. Yevgeny Prigozhin’in hangi ülkede olduğu veya videonun ne zaman çekildiği hakkında bilgi paylaşılmadı.

BRICS ZİRVESİ, GÜNEY AFRİKA'DA BAŞLIYOR

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise BRICS Zirvesi görüşmeleri için bugün Güney Afrika’ya geldi. Çin Devlet Başkanı Şi Cingpin zirve için dün Güney Afrika’ya gelmişti. BRICS Zirvesi Kapsamında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika liderleri zirveye katılacak.