Wagner liderinin uçağının düşmesinin ardından Putin'in o sözleri dikkat çekti

Wagner lideri Prigojin’in içinde bulunduğu uçağın düştüğü ve uçakta bulunan 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Uçağın enkaz görüntüleri ve 10 kişinin cesedinin tespit edildiğinin duyurulmasının ardından Vladimir Putin'in verdiği bir röportajda söyledikleri akıllarda soru işareti yarattı.

"AFFEDİLEMEZ ŞEY NEDİR?"

Kırım Türkü Gazeteci Gülsüm Khalilova, dünyanın gündemine oturan uçak kazasının ardından sosyal medya hesabından Putin'in röportaj videosunu paylaştı. Khalilova Putin ile gazeteci arasındaki soru cevap kısmını şu şekilde paylaştı:

"— Affetmeyi biliyor musunuz?

— Evet, ama her şeyi değil

— Affedilemez şey nedir?

— İhanet"

YERDEKİLER UÇAĞIN DÜŞECEĞİNİ BİLİYOR MUYDU?

Rusya'ya ihanet ederek ayaklanma başlatan Rus paralı asker grubu Wagner liderinin de içinde oluğu iddia edilen uçağın düşme anının kayda alınması ise "Yerdekiler uçağın düşeceğini biliyor muydu?" sorusunu akıllara getirdi.