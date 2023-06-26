Wagner’in aradığı Şoygu ortaya çıktı. Putin ile Wagner anlaştıktan sonra bu pozu verdi

Rusya’daki paralı asker grubu Wagner ve lideri Yevgeni Prigojin’in isyanından sonra Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ortaya çıktı.



Görüntüleri Rusya Savunma Bakanlığı paylaştı. Ancak ne zaman ve nerede çekildiği bilinmiyor. Rus haber ajansı RIA'ya göre, Şoygu Ukrayna'daki Rus askerlerini ziyaret etti.

"GÖREVİNİN BAŞINDA"

Prigojin'in 24 saat süren silahlı isyanının ardından Şoygu'nun görevde kalıp kalmayacağı tartışması gündeme gelmişti.

Televizyonda yayınlanan görüntüler Rusya Savunma Bakanı'nın görevinin başında olduğunun işareti olarak yorumlandı.

“AÇIK ŞEKİLDE TASARLANMIŞ BİR GÖRÜNTÜ”

Wagner Grubu'nun 24 saatlik ayaklanması sırasında ortalarda görünmeyen Sergey Şoygu'nun yeniden sahneye sürülmesi, Rusya uzmanlarının dikkattinden kaçmadı. Rob Lee, Twitter hesabından "Muhtemelen Rusya Savunma Bakanlığı'nda bir sarsıntı olup olmayacağını söylemek için erken ancak bu açık şekilde Şoygu'nun istifa etmeyi planlamadığını göstermek için tasarlandı" mesajını paylaştı.

BBC'den Matt Murphy ise, uzun analizinde Vladimir Putin'in sırdaşı Sergey Şoygu için şu ifadeleri kullandı:

"Şoygu ve Gerasimov, Rusya'nın dev ordusunu 10 yıldan fazla süredir birlikte yönetiyor. Şoygu, Putin'in memleketi St Petersburg kökenli kilit danışmanlarının çoğundan farklı olarak, Rusya-Moğolistan sınırındaki küçük bir köyde doğdu. 10 yıldan uzun süredir Rus ordusuna liderlik etmesine rağmen hiçbir zaman üniformalı bir asker değildi. 90'lı yıllarda Rusya Acil Durum Bakanı olmadan önce Komünist Parti saflarında yükseldi. Rusya Savunma Bakanı bazen, orduya yeterince hizmet etmediği gerekçesiyle eleştirilere maruz kalmış bir kişi. Ancak Rus siyasi sistemini nasıl kendi düşünceleri doğrultusunda manipüle edeceği konusunda, rakipsiz bir isim. 1991'den beri hep Kremlin'de görev yaptı ve Putin'in danışmanlarından çok azı onunla Şoygu'dan daha fazla vakit geçirdi."

PUTİN’İN KAMP ARKADAŞI OLARAK BİLİNİYORDU

11 yıldır Savunma Bakanlığı koltuğunda oturan Sergey Şoygu, Putin'in kamp ve balık tutma arkadaşı olarak tanındı. Aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre Şoygu, Ukrayna'da faaliyet gösteren ve Wagner ile doğrudan rekabet eden Patriot PMC adlı özel güvenlik şirketinin sahibi.

NE OLMUŞTU?



Wagner’e bağlı bağlı paralı askerler cumartesi günü Moskova'ya yürüyüşe geçmişti. Tanklarla başkente ilerleyen yaklaşık 5 bin kişilik güç, Moskova'ya 200 kilometre uzaklıkta anlaşma sağlanarak durdurulmuştu.



Wagner’in lideri Prigojin ile Moskova arasında varılan anlaşmanın ayrıntıları bilinmiyor. Wagner'in lideri, isyanı başlatırken Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınmasını istemişti.



Prigojin'in nerede olduğu ise bilinmiyor. Son olarak Cumartesi gecesi Rostov'dan ayrılırken görülen Wagner'in liderinin anlaşma gereği Belarus'a gideceği açıklanmıştı.