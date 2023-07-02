Wagner’in darbe girişimi sonrası Putin’den flaş hamle

Rusya’da paralı asker grubu Wagner’in darbe girişimi sonrası Putin’den flaş hamle geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Wagner ile bağlantılı haber sitelerine erişimi engelledi.

Wagner’in darbe girişimi sonrası Putin’den flaş hamle

Rusya, paralı asker grubu PMC Wagner'in geçen hafta yaptığı isyan girişimini takiben Rus patron Yevgeni Prigojin ile bağlantılı olduğunu belirttiği bazı haber sitelerine erişimi engelledi.

Ülkenin düzenleyici kurum Roskomnadzor, riafan.ru ve Patriot Media Group çatısı altında faaliyet gösteren dört internet sitesine erişimi kısıtlandı. Öte yandan Wagner'in resmi web sitesi de 'kara listeye' alındı.

Söz konusu internet siteleri çoğunlukla Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaşa odaklanıyor.

Bir restoran işletmecisi ve yemek şirketi sahibi olarak servet edinen Yevgeni Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın müttefikleri arasında yer alıyordu. Mayıs ayına kadar Patriot Media Group'un mütevelli heyeti başkanı olarak görev yapan Prigojin'in özel ordusu, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşında önemli yer tutuyordu.

23 Haziran'da Rusya Savunma Bakanlığı'nı Ukrayna'daki savaşı kötü yönetmekle suçlayan Prigojin, Moskova'ya karşı 'adalet yürüyüşü' ilan etmiş ve Rusya'nın Rostov kentini ele geçirmişti. Moskova'ya doğru ilerleyen Wagner grubu, Rostov'un ardından Voronej ve Lipetsk'ti de almıştı. Ayaklanma, Belarus'un arabulucuğuyla sonlandırılmıştı.

Geçtiğimiz hafta yapılan anlaşmanın bir parçası olarak Wagner'e ve yöneticilerine dönük silahlı isyana liderlik etme suçlamaları düşürüldü ve Wagner üyelerine Rus ordusuyla sözleşme imzalama, sivil hayata dönme ya da Belarus'a taşınma seçenekleri sunuldu.

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