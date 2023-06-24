Wagner’in taarruz başlattığı kentten siyah dumanlar yükseliyor

Wagner’in darbe girişimi sonrası yeni bir gelişme yaşandı. Voronej’de bir yakıt deposunda patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni belirsizliğini korurken Rus saldırısı iddiaları gündeme geldi.

Wagner’in taarruz başlattığı kentten siyah dumanlar yükseliyor

Editör: Serkan Talan

Paralı asker grubu Wagner’in başladığı darbe girişimi sonrası Rusya’da büyük gerilim yaşanıyor. Putin’in en yakınındaki isimlerden biri olan Prigozhin’in lideri olduğu Wagner, Ukrayna’daki savaşta aktif rol oynuyordu. Bir süredir Rus yönetimi ile gerilim yaşayan Wagner, son olarak askeri darbe girişimi başlatarak Rostov’daki birlikleri ele geçirdi. Paralı asker grubunun Moskova ve Voronej'e doğru ilerlediği öğrenildi.

RUS ASKERLERİ OPERASYON BAŞLATTI

Öte yandan Rus askeri Wagner’in darbe girişimine karşı operasyon başlattı. Rus yetkililer, Moskova şehri, Moskova ve Voronej bölgelerinde ‘terörle mücadele’ operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede yakın zamanda planlanan tüm toplu etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

Bölgedeki durumun istikrarlı olduğunu belirten Gusev, halka sakin ve soğukkanlı olmaları çağrısında bulundu.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Bölgeden gelen bilgilere göre, Voronej’den patlama sesleri geldi. Bağımsız kaynaklardan gelen bilgilere göre kentteki bir yakıt deposunda patlama meydana geldi. Patlama sonrası siyah dumanlar yükseldi. Öte yandan bazı bilgilere göre patlama bir Rus helikopterinin attığı bomba sonrasında gerçekleşti. Bölgede askeri gerilim sürüyor.

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