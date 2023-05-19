Wall Street'te Türk bayrağı göndere çekildi

New York'un dünyaca ünlü finans merkezi Wall Street'te 19 Mayıs kutlamaları sebebiyle Türk Bayrağı göndere çekildi.

Wall Street'te Türk bayrağı göndere çekildi

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından düzenlenen 23. Geleneksel Bayrak Çekme Töreni, New York'un dünyaca ünlü finans merkezi Wall Street'te gerçekleştirildi.

Geleneksel olarak düzenlenen etkinlikte, Türk Bayrağı bu yıl 23. defa, Wall Street bölgesindeki meşhur boğa heykelinin de bulunduğu Bowling Green Park’ta, büyük bir coşkuyla göndere çekildi.

"NEW YORK WALL STREET'TE ŞANLI BAYRAĞIMIZI GÖNDERE ÇEKTİK"

40. Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü münasebetiyle düzenlenen törende Türkiye'nin Birlemiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, BM Daimi Temsilciliği Askeri Danışmanı Albay Özcan Kuzey ve Albay Mehmet Balcı, TADF Başkanı Gülay Aydemir ve bazı dernek temsilcileri ile Türk vatandaşları hazır bulundu.

Başkonsolos Reyhan Özgür, basına yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız 2023'te 19 Mayıs'ta Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle bütün vatandaşlarımızla ve yabancı dostlarımızla birlikte New York Wall Street'te şanlı bayrağımızı göndere çektik. Çok coşkulu bir kutlama yaşadık." dedi.

Özgür, sergilenen birlik ve beraberliğin Türk Amerikan toplumunun "ABD'de edinmiş olduğu yeri göstermesi bakımından" oldukça önemli olduğunu belirtti.

Türk Bayrağının ABD bayrağı ile birlikte Bowling Green Park'ta göndere çekilmesinin ardından, İzmir Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği Dans ve Folklor Ekibi ile Ankara Seğmenler Gösteri Ekibinin danslarını Türk seyirciler kadar Amerikalı vatandaşlar da coşkuyla izledi.

New Jersey'de faaliyet gösteren Maarif Okulu ve New York Merkezli Atatürk Okulunun öğrenci ve öğretmen kadrosuyla yer aldığı etkinliğin sonunda hep beraber 10. Yıl Marşı söylendi.

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