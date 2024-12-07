Wanda Nara bunu da yaptı! Bahis reklamının yüzü oldu

Efsane yıldız Mauro icardi ile boşanmasıyla gündemde olan Wanda Nara dillerden düşmüyor. Her hareketiyle olay olan Wanda Nara’ya ‘yasa dışı bahise teşvik’ soruşturması başlatıldı.

Başlatılan soruşturmada; "Wanda Nara'nın Instagram profilinde tanıttığı çevrim içi kumarhanenin Buenos Aires şehrinde veya Arjantin'in herhangi bir eyaletinde lisanslı olmadığı tespit edildi" açıklamasına yer verildi.

Bahis skandalı ile gündemde olan Nara, sitenin birçok görselini instagram hesabından paylaştı. Bir süre sonra bu paylaşımları sildi.

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Mahkemeden bir türlü kurtulamayan Wanda Nara, 17 Aralık'a kadar ifade vermesi gerekiyor.

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Arjantin yasalarına göre işlediği bu suç için 3-6 yıl arasında hapis cezası alması öngörülüyor.