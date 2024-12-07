Wanda Nara bunu da yaptı! Bahis reklamının yüzü oldu

Tuğba Aksu
Wanda Nara bunu da yaptı! Bahis reklamının yüzü oldu

Son zamanlarda oldukça konuşulan çiftten bir haber daha geldi. Galatasaray’ın yıldızı Mauro İcardi ile Wanda Nara sancılı bir boşanma süreci yaşayan çift bu kez bahis skandalına karıştı. Hem Arjantin’in hem Türkiye’nin spor ve magazin sayfalarında yer alan Wanda Nara bahis reklamının yüzü oldu.

Efsane yıldız Mauro icardi ile boşanmasıyla gündemde olan Wanda Nara dillerden düşmüyor. Her hareketiyle olay olan Wanda Nara’ya ‘yasa dışı bahise teşvik’ soruşturması başlatıldı.

Başlatılan soruşturmada; "Wanda Nara'nın Instagram profilinde tanıttığı çevrim içi kumarhanenin Buenos Aires şehrinde veya Arjantin'in herhangi bir eyaletinde lisanslı olmadığı tespit edildi" açıklamasına yer verildi.

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Bahis skandalı ile gündemde olan Nara, sitenin birçok görselini instagram hesabından paylaştı. Bir süre sonra bu paylaşımları sildi.

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Mahkemeden bir türlü kurtulamayan Wanda Nara, 17 Aralık'a kadar ifade vermesi gerekiyor.

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Arjantin yasalarına göre işlediği bu suç için 3-6 yıl arasında hapis cezası alması öngörülüyor.

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