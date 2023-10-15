Wanda Nara'dan Icardi itirafı. Futbolu bıraktıktan sonra nereye gideceklerini açıkladı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a katılıp kazanılan şampiyonlukta önemli bir rol oynayan ve gösterdiği performansla şimdiden efsaneler arasına adını yazdıran Icardi, bu sezon da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, Arjantinli yıldız için flaş bir itirafta bulundu.

Wanda, "Mauro futbolu bıraktığında, İtalya'ya dönüp Milano'daki kır evimizde yaşamaya başlayacağız. Paris'te yaşadık ve şimdi muhteşem şehir olan İstanbul'dayız." dedi.

Icardi'nin Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitiyor.

2026 yılına kadar İstanbul'da kalacaklarını açıklayan Wanda Nara, Galatasaraylı taraftarların yüreğine adeta su serpti.