Wanda Nara’nın sevgilisi Türkiye'de konser vermek istiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Wanda Nara’nın sevgilisi Türkiye'de konser vermek istiyor

Galatasaray’ın yıldızı Icardi’nin çocuklarının annesi Wanda Nara ile ilişkisi olan rapçi L-Gante’den Galatasaray taraftarlarını kızdıracak bir hamle daha geldi. Arjantinli rapçi Türkiye'de konser vermek istediğini söyledi.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin çocuklarının annesi Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile ilişkisi bir süredir gündemi meşgul ediyor.

Geçtiğimiz günlerde açtığı canlı yayında "En büyük Fenerbahçe" diyerek Galatasaraylıları kızdıran L-Gante bu kez de bir yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı.

Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante katıldığı yayında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

24 yaşındaki rapçi yakında Türkiye'de bir konser vermek istediğini açıkladı.

WANDA NARA’NIN ICARDI’Yİ MAHKEMEYE VERDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Bir süre önce eşi Wanda Nara, Arjantinli yıldızdan ayrılarak şarkıcı L-Gante ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Samsunspor ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip eden Mauro Icardi, ardından Pazartesi günü özel bir uçakla Buenos Aires'e uçtu. Kızlarını da yanına alan yıldız oyuncu direkt olarak Wanda Nara'nın yaşadığı Avenida Del Libertador'daki eve gitti. İkilinin burada tartıştıkları iddia edildi.

Bunun üzerine Wanda Nara 13B Polis Karakolu'na Mauro Icardi'yi acil şikayet dilekçesi aracılığıyla şikayet etti. Bu konuyu Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosfeld de doğruladı.

Ancak Galatasaray’dan gelen açıklamada iddialar yalanlandı.

Son Haberler
Zehra Kınık’ın karıştığı kazada yeni skandal: Rapora göre Batın kendini yere atmış
Zehra Kınık’ın karıştığı kazada yeni skandal: Rapora göre Batın kendini yere atmış
Esenyurt'ta 'Kalkan-29' operasyonunda 242 kaçak göçmen yakalandı. Yerlikaya duyurdu
Esenyurt'ta 242 kaçak göçmen yakalandı
Galatsaray’da bir oyuncu ayrılık kararı aldı. Okan Buruk’a iletti
Galatsaray’da bir oyuncu ayrılık kararı aldı. Okan Buruk’a iletti
Bahçedeki köpek kulübesinden el bombası çıktı
Bahçedeki köpek kulübesinden el bombası çıktı
MASAK raporunda ortaya çıktı. Öğrenci ve işsizlere banka hesabı açtırıyorlar
MASAK raporunda ortaya çıktı. Öğrenci ve işsizlere banka hesabı açtırıyorlar