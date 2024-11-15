Wanda Nara’nın sevgilisi Türkiye'de konser vermek istiyor

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin çocuklarının annesi Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile ilişkisi bir süredir gündemi meşgul ediyor.

Geçtiğimiz günlerde açtığı canlı yayında "En büyük Fenerbahçe" diyerek Galatasaraylıları kızdıran L-Gante bu kez de bir yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı.

Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante katıldığı yayında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

24 yaşındaki rapçi yakında Türkiye'de bir konser vermek istediğini açıkladı.

"Espero pronto ir a hacer un show en Turquía"



Firma: L-Gante ✍️ pic.twitter.com/M8PSG976Am — OLGA (@olgaenvivo) November 14, 2024

WANDA NARA’NIN ICARDI’Yİ MAHKEMEYE VERDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Bir süre önce eşi Wanda Nara, Arjantinli yıldızdan ayrılarak şarkıcı L-Gante ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Samsunspor ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip eden Mauro Icardi, ardından Pazartesi günü özel bir uçakla Buenos Aires'e uçtu. Kızlarını da yanına alan yıldız oyuncu direkt olarak Wanda Nara'nın yaşadığı Avenida Del Libertador'daki eve gitti. İkilinin burada tartıştıkları iddia edildi.

Bunun üzerine Wanda Nara 13B Polis Karakolu'na Mauro Icardi'yi acil şikayet dilekçesi aracılığıyla şikayet etti. Bu konuyu Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosfeld de doğruladı.

Ancak Galatasaray’dan gelen açıklamada iddialar yalanlandı.