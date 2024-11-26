Wanda Nara'nın telefonu hacklendi: Paylaşımlar İcardi'ye işaret ediyor

Ünlü televizyon sunucusu Wanda Nara'nın sosyal medya hesapları, siber saldırıya uğradı. Facebook ve Spotify gibi birçok platformdaki hesapları ele geçirilen Nara, özellikle bu saldırılar sonrası eski eşi ve Galatasaray futbolcusu Mauro Icardi ile ilişkilendirilen spekülasyonlarla karşı karşıya kaldı. Özellikle sosyal medyada yayılan bir fotoğraf, dikkat çekici mesajlarla birlikte Icardi’yi hedef alan yorumlara yol açtı.

Olayı duyuran gazeteci Juariu, sosyal medya üzerinden Nara’ya yönelik tehditlere dair örnekler paylaştı. Bu tehditler arasında "Mauro buradaydı" ifadesinin bulunması, şüphelerin Icardi’ye yönelmesine neden oldu.

ICARDİ HAKKINDAKİ İDDİALAR GÜÇLENİYOR

Siber saldırıyla ilgili tartışmalar devam ederken, Adrian Pallares’in daha önce yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Pallares, Icardi'nin Nara’nın e-posta hesapları üzerinde kontrol sahibi olduğunu ve bu bilgilerin hacklenen profillerin kurtarılmasında kullanıldığını iddia etmişti.

Ayrıca, saldırıya ait bazı fotoğraflarda askerlerin silahlı görüntülerine yer verilmesi de olayın ciddiyetini artırdı. Nara'nın bu durum karşısında oldukça gergin olduğu belirtiliyor.

L-GANTE’YLE BAĞLANTI KURULUYOR

Nara’nın yanı sıra, Arjantinli şarkıcı L-Gante’nin de kısa süre önce benzer saldırılarla karşılaşması, saldırganların organize bir grup olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Olayın ardından Wanda Nara'nın hukuki yollara başvuracağı ifade ediliyor.