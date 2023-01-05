﻿Beyaz Saray yakınlarında ceset bulundu

Beyaz Saray yakınlarında evsiz bir adamın cesedinin bulunmasına ilişkin bir kişi gözaltına alındı. ABD’nin başkenti Washington DC’de yer alan Beyaz Saray yakınlarında sabah saatlerinde evsiz bir adamın cesedi bulundu.

ABD’nin başkenti Washington DC’de Beyaz Saray yakınlarındaki The Ellipse adlı çimenlik alanın 15. Cadde Kuzeybatı 200’üncü blok tarafından sabah saatlerinde evsiz bir adamın cansız bedeni bulundu.

Metropolitan Polis Departmanı (MPD) tarafından yapılan açıklamada, sabah koşuya çıkan bir kişinin ihbarı üzerine evsiz adamın cansız bedenine ulaşıldığı aktarılarak, ihbara ABD Park Polisi ve Gizli Servis’in yerel saatle 10.00 sularında yanıt verdiği ifade edildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmaya MPD liderlik ederken, kurbanın başka bir evsiz adam tarafından metal boru ile öldürüldüğü düşünülüyor. Polis, olay yerine kordon altına alarak, yaya ve araç trafiğine kapattı. (İHA)