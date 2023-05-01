Washington, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecini destekleme sözü verdi

Editör: Osmancan Erok

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, liderleriyle ayrı görüşmelerde ABD'nin Ermenistan-Azerbaycan barış sürecine destek sözü verdi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller ise yaptığı açıklamada, ''Blinken, Pazar günü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmede, Azerbaycan'ın Laçin koridorunun girişinde barikat kurmasından dolayı ABD'nin derin endişesini dile getirdi'' dedi.

Azerbaycan, geçen hafta sonu Ermenistan'ı Dağlık Karabağ bölgesine bağlayan ve tek olan yolun girişinde bir kontrol noktası kurdu. Ermenistan bunu Azerbaycan ile müzakere edilen ateşkesin ihlali olarak değerlendirdi. Antony Blinken, " Laçın yolunun bir an önce ticari ve özel araçlara yeniden açılmasının önemini vurguladı."

Blinken ayrıca, Aliyev'e, barışın mümkün olduğuna inancının tam olduğunu söyledi ve bu yolda diyalog için her türlü destek vereceklerinin sözünü verdi.