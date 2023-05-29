Washington Post İstanbul muhabiri: Türkiye'de seks kaseti çıkmayan kimse istifa etmez

Amerikan gazetesi Washington Post'un İstanbul muhabiri Vanessa Larson seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesine ilişkin dikkat çeken bir yorum yaptı.

Washington Post İstanbul muhabiri: Türkiye'de seks kaseti çıkmayan kimse istifa etmez

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur oylamasının resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52'nin üzerinde oy oranı ile tekrar seçilirken, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise, yüzde 48'in altında kaldı.

Seçim öncesinde onlarca anket şirketi tarafından "İlk turda yüzde 51 veya üzeri oyla kazanıyor" şeklinde açıklamalar yapılan ve adaylık sürecinde ittifak ortağı Meral Akşener ile ters düşen Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağı merak konusu oldu.

Kılıödaroğlu'nın kaybettiği seçimler ve istifa edip etmeyeceği sosyal medyada da gündem oldu.

Konuya ilişkin çok sayıda değerlendirme yapılırken, bir durum değerlendirmesi de Amerikan gazetesi Washington Post'un İstanbul muhabiri Vanessa Larson'dan geldi.

Twitter'da paylaşım yapan Vanessa Larson, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi ile ilgili "Türk siyasetinde seks kaseti çıkmayan kimse istifa etmez." dedi.

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