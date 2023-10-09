Wayne Rooney ülkesine geri dönüyor

ABD Ligi MLS ekiplerinden DC United ile yollarını ayıran İngiliz teknik adam Wayne Rooney, ülkesi takımlarından Birmingham City'nin başına geçeceği iddia edildi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; teknik direktör John Eustace ile yollarını ayıran Championship ekibi Birmingham City, teknik direktörlük görevine Wayne Rooney'i getirmeyi planlıyor.
Kariyeri boyunca İngiltere'den Derby County ve ABD'den DC United'ı çalıştıran Rooney, kariyeri boyunca çıktığı 137 resmi maçta 39 galibiyet, 34 beraberlik ve 64 mağlubiyet elde etti.
Rooney, Derby County'de 1.14, DC United'da ise 1.04 puan ortalaması yakaladı.