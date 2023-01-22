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Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler

Beşiktaş'tan ayrılıp Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst, siyah beyazlı takımı eleştirdi

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 04:56
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Weghorst Beşiktaş'ta memnun değilmiş

Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
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Beşiktaş'tan ayrılıp apar topar Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst, veda mesajında çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Hollandalı futbolcu şunları söylemişti:

"Canım Beşiktaş taraftarı;
Bu güzel ülkeye ve şehre ilk ayak bastığım andan itibaren bana gerçek sevgiyi gösterdiniz. Aslında transferim öncesinde de bunu bana attığınız mesajlarla, evime gönderdiğiniz hediyelerle göstermiştiniz. Süper Lig deneyimimin en büyük sebebi sizlerdiniz. Sizleri tanımadan önce, mükemmel bir sevgi bağı kurmak için 6 ay yeterli deseler belki biraz düşünebilirdim ancak bunun mümkün olduğunu gördüm.

Evimizde oynadığımız maçlarda yaratılan atmosfer, Türkiye'nin hangi şehrine gidersek gidelim bizi karşılayan binlerce kişi bu taraftarın eşsiz büyüklüğünü her geçen gün bana gösterdi. Bende Beşiktaş forması ile oynadığım her maçı bu bilinçle sizlere layık olmak için oynadım. Geride bıraktığımız 6 aya çok şey sığdırdım. Birlikte çok güzel anılar biriktirdik.

Sizlere hayallerimi takip etmek için şimdilik veda ediyorum ancak dünyanın her yerinde kimle konuşursam konuşayım bu taraftarın büyüklüğünü anlatarak Beşiktaş taraftarının gönüllü elçisi olacağımı belirtmek istiyorum. Bana gösterilen saygı ve sevgi için büyük taraftarımıza teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum."

Ancak aradan daha bir hafta geçer geçmez Weghorst bu kez Beşiktaş'ı eleştirdi.

İngiltere'de Sky Sports'a konuşan Weghorst, "Beşiktaş'ta memnun değildim. Bunu menajerime de söylemiştim" dedi.

Weghorst "Beşiktaş'ta antrenmanlardan memnun olmadığım için menajerime mesaj atıyordum. Dürüst olmak gerekirse bundan şikayetçiydim. Daha sonra menajerim Manchester United'ın antrenörü Erik ten Hag'ın beni istediğini söyledi ve asla unutamayacağım bir telefon görüşmesi oldu. Burada olmak özel bir şey ve gerçekten gurur duyuyorum. Manchester United için her şeyimi vereceğim" diye konuştu.

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