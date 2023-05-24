Weghorst geri dönüyor. Transfer detayları belli oldu

Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst için İngiltere'den sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Weghorst geri dönüyor. Transfer detayları belli oldu

Manchester United'da beklentilerin altında kalan Hollandalı futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı belirtildi. İngiliz basını Wout Weghorst'un yeni durağının ise yeniden Türkiye olacağını yazdı.

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılması sonrası İngiliz ekibine transfer olan Wout Weghorst, Premier Lig'de beklentilerin altında kaldı. Hollandalı futbolcu sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Wout Weghorst için ise Beşiktaş tekrar devreye girdi.

Hollandalı futbolcu Beşiktaş'ta geçirdiği yarım sezonda başarılı izler bırakmıştı. Kulübe ayrılırken bonservis de kazandıran Wout Weghorst Türkiye'ye geri dönmeye sıcak bakıyor.

İngiliz medyasının aktardığı bilgiye göre golcü oyuncu Beşiktaş ile görüşme gerçekleştirdi ve anlaşma prensipte sağlandı. Star'ın haberine göre Wout Weghorst bir aksilik olmazsa gelecek sezon yeniden Beşiktaş forması giyecek.

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