Weghorst imzayı attı

Ajax, Burnley’den Hollandalı golcü Wout Weghorst’un transferini resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen, ardından Trabzonspor'un uzun süre kadrosuna katmak için uğraş verdiği Weghorst ile 2026 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ajax Teknik Heyet Sorumlusu Alex Kroes, transferin ardından yaptığı açıklamada, “Wout Weghorst, her rakibin işini zorlaştırabilecek yüksek skorlu bir forvet. Önümüzdeki aylarda çok sayıda maçımız var ve onun gelmesinden dolayı mutluyuz.” dedi.

32 yaşındaki futbolcu için ödenecek bonservis bedeli ise henüz açıklanmadı.