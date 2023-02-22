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Weghorst İngiltere'yi karıştırdı

Manchester United formasıyla 10 maçta sadece 1 gol atabilen Wout Weghorst, İngiltere'nin en çok konuşulan futbolcularından biri oldu

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 05:04
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Weghorst tartışması

Weghorst İngiltere'yi karıştırdı
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Beşiktaş'tan ara transfer döneminde Manchester United'a transfer olan Hollandalı futbolcu Wout Weghorst, oynadığı 10 maçta ortaya koyduğu performansla İngiltere'nin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

İngiliz basını da 10 maçta sadece 1 gol atabilen Weghorst'un performansını tartışmaya başladı.

İngiltere'nin ünlü televizyon yorumcusu Richard Keys, "Weghorst yüzünden, Manchester United her hafta 10 kişi oynuyor! Demek istediğim, Weghorst çok fazla çaba göstermiyor, değil mi? Hadi, biraz dürüst olun" ifadelerini kullandı.

Keys'e katılan çok sayıda yorumcu bulunurken, Weghorst için olumlu konuşanlar da oldu.

Manchester United'ın eski futbolcularından Paul Parker, "İnsanların Weghorst'a karşı çok sert yorumlar yaptığını düşünüyorum. Onu yargılamak için çok erken. Burası Manchester United evet, insanlar sizi yargılayabilir. Burada oynayan herkes baskı altındaydı ve günün 24 saati bununla başa çıkmak zorunda kaldılar" dedi.

Parker, "Weghorst, Cristiano Ronaldo değil, Ronaldo daha iyi futbolcuydu ama bu adamın sunduğu daha farklı şeyler var. Çok çalışıyor ve kulübe katkı sağlamanın peşinde. Ronaldo'nun taraftarları ona çamur atmaya çalışıyor. Bu bir rezalet" diye konuştu.

Manchester United'ın unutulmaz futbolcularından Gary Neville da "Wout Weghorst, Manchester United'ın forveti olacak kalitede değil ancak şu an Manchester United yaptıklarını, Weghorst olmadan yapamaz. Dördüncü forvet olarak oynayabilir. Sahaya farklı şeyler getirebilir. Weghorst'u seviyorum. Her şeyiyle mücadele ediyor ve takıma katkı veriyor ancak Manchester United, şampiyonluklara ve Şampiyonlar Ligi'ne geri dönecekse daha kaliteli oyunculara ihtiyacı olacak" yorumunu yaptı.

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