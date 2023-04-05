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Weghorst'un performansına ağır eleştiri: Sefil formunu sürdürdü

Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a transfer olan Hollandalı oyuncu Wout Weghorst, gösterdiği performansla eleştirilerin odağı oldu.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 11:10
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Weghorst'a tepki yağdı

Weghorst'un performansına ağır eleştiri: Sefil formunu sürdürdü
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Editör: Fatma Demirkaya

Hollandalı forvet Wout Weghorst, Beşiktaş'tan devre arasında ayrılarak Manchester United'a transfer olmuştu.

Beklenen katkıyı sağlayamayan Weghorst, taraftarlar ve medya tarafından eleştirilerin başındaki isim oldu.

Newcastle yenilgisi sonrası Hollandalı oyuncu tepki aldı.

Manchester Evenings,"Sefil formunu, Newcastle'a karşı da sürdürdü" ifadesini kullanırken, The Athletic, "Weghorst, United'ın sorunlarının ispatı" sözleriyle eleştirdi.

GARY NEVILLE: GEREKEN ÖZELLİKLERE SAHİP DEĞİL
Manchester United efsanesi Gary Neville ise, ''Weghorst, United forvetinin gereken özelliklerine sahip değil" dedi.

19 MAÇTA 2 GOL
Weghorst, Manchester United'da çıktığı 19 resmi maçta 2 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

 

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