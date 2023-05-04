Weghorst'un transferi çıkmazda

Beşiktaş’tan Manchester United’a giden Wout Weghorst’un geleceği belirsizliğini korurken gözler gelecek sezona çevrildi.

Weghorst'un transferi çıkmazda

Wout Weghorst’un sezon sonunda Manchester United’a veda edeceği öngörülüyordu ancak Kırmızı Şeytanların henüz kararını vermedi ortaya çıktı.

Beşiktaş’ın sezon başında 1 yıllığına kiraladığı Weghorst, ara transfer döneminde Manchester United’a gitmişti.

Yıldız oyuncunun İngiliz devindeki geleceği ise belirsiz.

The Telegraph’ın geçtiği habere göre ise İngiliz devi, Weghorst hakkında nihai kararını henüz vermedi.

BURNLEY SICAK DEĞİL

Haberde Manchester United’ın Wout Weghorst ile uzun vadeli sözleşme konusunda henüz görüşmediği detayı verildi. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Burnley’in ise Weghorst’u satmaya sıcak baktığı öne sürüldü.
Championship’ten Premier Lig’e yükselen Burnley’in Weghorst ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor.

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