Wembanyama kayıplara karışacağı zamanı açıkladı

San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama, 27 sayılık gecesi sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Wembanyama kayıplara karışacağı zamanı açıkladı

Editör: Barış Atakan

Wembanyama, Yaz Ligi'ndeki ikinci maçında gösterdiği 27 sayılık performansının ardından, uzun bir süre medyadan uzak kalacağını ifade etti.
Kendisinden beklenen performansı geçtiğimiz gece Portland Trail Blazers'a karşı alınan 80-85'lik yenilgide 27 sayı ve 12 ribaund kaydederek göstermeyi başaran Wemby şöyle konuştu:
İyi gidiyordum. Keşke maçı kazansaydık. Bence daha fazlasını yapabilirdim. Ders çıkarmaya devam etmek lazım.
Pop (Gregg Popovich) ile konuşacağım. Neler diyecek bakacağım ama takım için her türlü fedakarlığı yapmaya ve yüzde 100'ümü vermeye hazırım.
Önümüzdeki ayların nasıl şekilleneceğini öğrenmek için Spurs'le iletişime geçmem gerekecek. Ne zaman tatile çıkacağım, ne zaman tekrar çalışmaya başlayacağım veya San Antonio'da veya başka bir yerde nerede antrenman yapacağım... Hepsine bakacağız.
Önümde, hayatımı değiştirecek olan iki üç harika ayım var. Dürüst olmak gerekirse, bu aylarda medyaya karşı muhtemelen kayıplara karışacağım.

Öne Çıkanlar
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Son Haberler
Makas atarak trafiği tehlikeye sokan sürücüye para cezası Güncel
Makas atarak trafiği tehlikeye sokan sürücüye para cezası
Kadir İnanır güzel haberi paylaştı Magazin
Kadir İnanır güzel haberi paylaştı
THY Yönetim Kurulu Başkanı yeni düzenlemeyi duyurdu. Kokpitte namaz kılınacak Güncel
THY Yönetim Kurulu Başkanı yeni düzenlemeyi duyurdu. Kokpitte namaz kılınacak
Eklem ağrılarını yok eden ot Sağlık
Eklem ağrılarını yok eden ot
Eda Taşpınar bikinisinin üstünü açtı yorumları kapadı Magazin
Eda Taşpınar bikinisinin üstünü açtı yorumları kapadı
Eğriçayır balının ‘TA’ değeri ne çıktı Sağlık
Eğriçayır balının ‘TA’ değeri ne çıktı
Hırsızların öğrenmenizden korktuğu 5 akılalmaz hile. Şeytanın bile aklına gelmez Yaşam
Hırsızların öğrenmenizden korktuğu 5 akılalmaz hile. Şeytanın bile aklına gelmez