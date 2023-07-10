Wembanyama kayıplara karışacağı zamanı açıkladı

Editör: Barış Atakan

Wembanyama, Yaz Ligi'ndeki ikinci maçında gösterdiği 27 sayılık performansının ardından, uzun bir süre medyadan uzak kalacağını ifade etti.

Kendisinden beklenen performansı geçtiğimiz gece Portland Trail Blazers'a karşı alınan 80-85'lik yenilgide 27 sayı ve 12 ribaund kaydederek göstermeyi başaran Wemby şöyle konuştu:

İyi gidiyordum. Keşke maçı kazansaydık. Bence daha fazlasını yapabilirdim. Ders çıkarmaya devam etmek lazım.

Pop (Gregg Popovich) ile konuşacağım. Neler diyecek bakacağım ama takım için her türlü fedakarlığı yapmaya ve yüzde 100'ümü vermeye hazırım.

Önümüzdeki ayların nasıl şekilleneceğini öğrenmek için Spurs'le iletişime geçmem gerekecek. Ne zaman tatile çıkacağım, ne zaman tekrar çalışmaya başlayacağım veya San Antonio'da veya başka bir yerde nerede antrenman yapacağım... Hepsine bakacağız.

Önümde, hayatımı değiştirecek olan iki üç harika ayım var. Dürüst olmak gerekirse, bu aylarda medyaya karşı muhtemelen kayıplara karışacağım.