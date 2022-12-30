Ne yaptın Okay Yokuşlu. Öyle 2 gol attı ki İngiltere sallandı

İngiltere Championship takımlarından West Bromwich Albion'da forma giyen milli futbolcumuz Okay Yokuştu, takımının Preston North End ile oynadığı maça golleriyle damgasını vurdu ve İngiltere'de günün adamı oldu.

Ligde 25. hafta maçında fırtına gibi esen Okay, 26. ve 57. dakikalarda birbirinden güzel 2 gol attı.

Takımı da bu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Puanını 35 yapan West Bromwich Albion, dokuzuncu sıraya yükselirken, İngiliz Daily Mail gazetesi, "28 yaşındaki Türk orta saha oyuncusu, Carlos Corberan yönetimindeki West Brom'u inanılmaz şekilde canlandırdı" diye yazdı.