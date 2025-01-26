West Ham, Aston Villa mücadelesi 1-1 bitti

Jacob Ramsey, Ollie Watkins ile etkileyici bir duvar pası yaptıktan sonra dar açıdan düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek ev sahibini öne geçirdi. İlk yarıda baskılı oynayan Villa, oyunun kontrolünü elinde tutsa da, West Ham mücadeleden kopmadı.

West Ham, 70. dakikada eşitliği sağladı. Edson Alvarez’in milimetrik ortasına arka direkte kafa vuran Emerson, takımını yeniden oyuna ortak etti. Lucas Paqueta, maç boyunca iki net fırsatı değerlendiremezken, Ezri Konsa’nın çizgiden çıkardığı bir şut, West Ham’ın galibiyet umutlarını sekteye uğrattı.

Villa’nın maç boyunca üstünlüğü dikkat çekerken, Carlos Soler’in bir şutunun direkten dönmesi, West Ham adına büyük bir şans oldu. Buna rağmen, Graham Potter’ın ekibi mücadeleyi bırakmayarak önemli bir puan almayı başardı. Bu sonuçla Aston Villa ligde sekizinci sıradaki yerini korurken, West Ham 13. sıraya yükseldi.