WeTransfer'den kıyım kararı. Personelinin yüzde 75'ini işten çıkarıyor

Dosya paylaşım platformu WeTransfer'in CEO'su Luca Ferrari'nin Pazar günü yaptığı açıklamada, şirketin personelinin %75'ini işten çıkaracağını söyledi. Ferrari, Reuters'a yaptığı açıklamada "Bu aşamada daha fazla ayrıntı vermeyeceğim çünkü işten çıkarmaların detayları henüz tam olarak belirlenmedi" dedi.

İtalya merkezli uygulama şirketi Bending Spoons, Temmuz ayında WeTransfer'ı satın alarak bu yıl beşinci satın alımını gerçekleştirdi.

Bending Spoons, Şubat ayında sermaye artırımı yoluyla 155 milyon dolar topladı ve şirketin değerlemesini 2,55 milyar dolara çıkardı.

2009 yılında Hollanda'da kurulan WeTransfer'in sahibi, 2022 yılında 716 milyon avroluk hedef değerleme ile Amsterdam'da halka arz talebinde bulunmuştu ancak piyasa oynaklığı nedeniyle bu plandan vazgeçilmişti. TechCrunch ve Hollanda medyası daha önce şirkette işten çıkarmalar yapılacağını bildirmişti.