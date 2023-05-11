WhatsApp artık 'giyilebilir' bir uygulama oluyor

Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan WhatsApp artık giyilebilir bir uygulama olacak.

WhatsApp artık 'giyilebilir' bir uygulama oluyor

Android’daki güncellemeyle WhatsApp artık giyilebilir çıkartılabilir bir uygulama haline gelecek.

WhatsApp'ın Android için hazırlanan 2.23.10.10 numaralı beta güncellemesinde tespit edilen özellikle WhatsApp artık akıllı saatlerde kullanılan WearOS işletim sistemiyle de uyumlu hale getirildi.

Akıllı saatler için tasarlanan bir Android işletim sistemi olan WearOS'a uyumlu hale getirilen WhatsApp sayesinde artık akıllı saatimiz üzerinden de WhatsApp sohbetlerine ve mesajlarına ulaşacak.

SESLİ MESAJLAR WHATSAPP’TA GÖRÜLECEK

WhatsApp'ın WearOS uygulamasında sohbet mesajları ve sesli mesajlar gibi özellikler yer alıyor.

Yayınlanan ekran görüntüsünde WhatsApp hesabının bir WearOs cihazına bağlamaya çalışıldığında ortaya çıktığı görülüyor.

Şu an tester olan WearOS üzerinde WhatsApp kullanılabiliyor.

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WhatsApp hesabını akıllı saate bağlarken 8 haneli bir kod görünüyor. Bu kodu girilince akıllı saat WhatsApp'ı kullanmak için telefon ile senkronize ediliyor. Buradaki mesajlaşmalar da uçtan uca şifrelemeyle korunuyor.

Henüz beta olan bu özellik herkesin kullanımına açıldığında WhatsApp erişimini akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlardan sonra akıllı saatlere de taşımış olacak. WhatsApp kullanılabiliyor olması akıllı saat satışlarını da olumlu etkileyecek.

Uygulamanın ilk sürümünde henüz birçok mevcut özellik değil. Örneğin video izlenemiyor, arama yapılamıyor. Ancak gelecek günlerde bu özelliklerin de eklenmesiyle WhatsApp akıllı saatlerde de çok popülere olacak gibi görünüyor.

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