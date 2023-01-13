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WhatsApp'tan bilinmeyen numaralar için güvenlik önlemi

WhatsApp, bilinmeyen numaraları bildirim kutusundan engelleme için kısayol eklemeyi test ediyor.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 08:51
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WhatsApp bilinmeyen numaraların mesajlarını engelleyebilecek

WhatsApp'tan bilinmeyen numaralar için güvenlik önlemi
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, WABetaInfo, dün paylaştığı blog yazısında rahatsızlık veren kişiler için engelleme kısayolunun WhatsApp tarafından test edildiğini paylaştı.

Birçok kişinin yer aldığı bu platform, güvenlik açısından da bazı endişeler sunuyor. WhatsApp da burada kullanıcıların güvenliğini sağlamak adına yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

BİLİNMEYEN NUMARADAN MESAJ ENGELLENEBİLECEK

Test aşamasında olan son özelliğe göre bilinmeyen bir numaradan gelen mesaj anlık olarak engellenebilecek.

WhatsApp üzerinden yabancı bir numaradan mesaj geldiğinde bildirim kutusunda yer alan cevap vermek ve sessize almak seçeneklerinin arasında bir de engelleme olacak. Bu sayede kullanıcılar, yabancı kişilerden gelen iletilerin pratik bir şekilde önüne geçecek.

SOHBET LİSTESİNDEN ÇÖZÜM

Anlık haberleşme platformunun engelleme seçeneğini sadece bilinmeyen numaralar için ekleme nedeni ise diğer kişilere yanlışlıkla bunu yapmanın önüne geçmek.

Öte yandan WABetaInfo, dünkü yazısında herhangi birini engellemek için artık profiline girmeye gerek kalmadan sohbet listesi üzerinden bunu gerçekleştirilebileceğini paylaştı. Güvenlik üzerine test edilen iki özelliğin de kararlı sürüme ne zaman geleceği belli değil.

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