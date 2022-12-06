6 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

WhatsApp'tan masaüstü kararı

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların paylaşmış olduğu durumları masaüstünden kaldırma kararı aldı. Artık WhatsApp'ın masaüstü sürümünde durumlar sohbet içinde gözükecek.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 09:51
Takip Et

WhatsApp durum paylaşımlarını masaüstünden kaldırıyor. Sohbet içinde gösterecek

WhatsApp'tan masaüstü kararı
+
Aa
-

WABetaInfo’nun blog hesabından yaptığı paylaşımda, masaüstü sürümünde durum güncellemelerini sohbet içinde göstereceğini paylaştı. Bu yenilik sayesinde WhatsApp kullanıcıları, durum kısmına gelmeden masaüstünde sohbet üzerinden paylaşımları sohbet içerisinden göreceğini belirtti. Durum güncellemeleri, Instagram’da olduğu gibi profil fotoğrafının çevresinde yeşil renk halkayla gösterilecek.

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, paylaştıktan 24 saat süre sonra kaybolan durum güncellemelerini uzun zaman önce getirmişti. Durum güncellemelerinin Instagram’da da olduğu gibi aynı şekilde WhatsApp’tan da sessize alınabilindiği ifade edildi. Kullanıcıların, sessize aldığı kişinin durumuna da isterse sohbet içerisinden bakabileceği aktarıldı.

WhatsApp masaüstü için sohbet içi durum güncellemesi; Android beta için 2.22.19.17 sürümünde 1 Eylül tarihinde, iOS beta için 22.18.0.70 sürümünde ise 20 Ağustos tarihinde duyurulmuştu. Yeniliğin uygulamanın kararlı sürüme ne zaman geleceği ise açıklanmadı.

Whatsapp ayrıca masaüstü sürümde Aramalar eklentisini test ederken Anket özelliğini de kullanıma sundu. Aramalar sekmesi, arama sekmesini mobil sürümüyle senkronize edecek ve geçmişi gösterecek.

Anket ise özellikle gruplar konusunda anlaşmazlığı ortadan kaldıracak. Dünyada en çok kullanıcısı olan uygulama, masaüstü sürümünün kullanım deneyimini iyileştirmek adına çalışmalar yapıyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
1
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿Acun Ilıcalı Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
2
﻿Acun Ilıcalı Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
﻿Acun Ilıcalı Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
3
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
4
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
5
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
6
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Asgari ücret yıl boyu açlık sınırının altında kalmasın önergesine Bakan Bilgin böyle yanıt verdi
7
﻿Asgari ücret yıl boyu açlık sınırının altında kalmasın önergesine Bakan Bilgin böyle yanıt verdi
﻿Asgari ücret yıl boyu açlık sınırının altında kalmasın önergesine Bakan Bilgin böyle yanıt verdi
﻿Brent petrolün varil fiyatı 83,27 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 83,27 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 83,27 dolar
﻿Bingöl Üniversitesi 20 akademik personel alacak
﻿Bingöl Üniversitesi 20 akademik personel alacak
﻿Bingöl Üniversitesi 20 akademik personel alacak
﻿Evcil hayvanlara mikroçip uygulamasında zaman daralıyor
﻿Evcil hayvanlara mikroçip uygulamasında zaman daralıyor
﻿Evcil hayvanlara mikroçip uygulamasında zaman daralıyor
﻿Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Ankara'ya geliyor
﻿Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Ankara'ya geliyor
﻿Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Ankara'ya geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.