WhatsApp'tan masaüstü kararı

WABetaInfo’nun blog hesabından yaptığı paylaşımda, masaüstü sürümünde durum güncellemelerini sohbet içinde göstereceğini paylaştı. Bu yenilik sayesinde WhatsApp kullanıcıları, durum kısmına gelmeden masaüstünde sohbet üzerinden paylaşımları sohbet içerisinden göreceğini belirtti. Durum güncellemeleri, Instagram’da olduğu gibi profil fotoğrafının çevresinde yeşil renk halkayla gösterilecek.

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, paylaştıktan 24 saat süre sonra kaybolan durum güncellemelerini uzun zaman önce getirmişti. Durum güncellemelerinin Instagram’da da olduğu gibi aynı şekilde WhatsApp’tan da sessize alınabilindiği ifade edildi. Kullanıcıların, sessize aldığı kişinin durumuna da isterse sohbet içerisinden bakabileceği aktarıldı.

WhatsApp masaüstü için sohbet içi durum güncellemesi; Android beta için 2.22.19.17 sürümünde 1 Eylül tarihinde, iOS beta için 22.18.0.70 sürümünde ise 20 Ağustos tarihinde duyurulmuştu. Yeniliğin uygulamanın kararlı sürüme ne zaman geleceği ise açıklanmadı.

Whatsapp ayrıca masaüstü sürümde Aramalar eklentisini test ederken Anket özelliğini de kullanıma sundu. Aramalar sekmesi, arama sekmesini mobil sürümüyle senkronize edecek ve geçmişi gösterecek.

Anket ise özellikle gruplar konusunda anlaşmazlığı ortadan kaldıracak. Dünyada en çok kullanıcısı olan uygulama, masaüstü sürümünün kullanım deneyimini iyileştirmek adına çalışmalar yapıyor.