WhatsApp durumlarıyla ilgili Facebook adımı

WhatsApp durum güncellemelerini Facebook Story'de otomatik olarak paylaşma özelliği üzerinde adımlar attığı öğrenildi.

WhatsApp durumlarıyla ilgili Facebook adımı

Editör: Ayşe Memiş

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp durum güncellemeleriyle ilgili yeni bir özelliği sundu.

Android için WhatsApp beta 2.23.9.13 güncellemesi ile yeni bir özellik geldi.

WhatsApp’ta yapılan durum güncellemeleri Facebook Story’de otomatik olarak isteğinizle paylaşılabilecek.

Bu özellik sayesinde WhatsApp’tan ayrılmadan hikaye Facebook’ta paylaşılabilecek.

Ayrıca Facebook Story'de paylaşılan durum güncellemelerinizi kimlerin görebileceğini de yönetebilirsiniz. Dolayısıyla isteğe bağlı açılabilecek ve kapatılabilecek.

Bunun için WhatsApp beta 2.23.9.22 güncellemesini yüklemeniz gerekiyor. Bu özellik yakın zamanda tüm kullanıcılara açılacak.

Özelliği, WABetaInfo sosyal medya hesabından duyurdu.

56.jpg

fva7b7mwcaerhqp.jpg

İlgili Haberler
WhatsApp’tan devrim gibi özellik. Sesli mesajlara transkripsiyon özelliği
WhatsApp çağrı bildirimleri güncellendi. 3. bir seçenek geldi
WhatsApp’da toplu mesaj nasıl atılır? WhatsApp’da toplu mesaj atma yöntemi nedir?
WhatsApp’da toplu mesaj nasıl atılır? WhatsApp’da toplu mesaj atma yöntemi nedir?
WhatsApp’ta klavye değişikliği. Kullanıcılar çok sevecek
Öne Çıkanlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Son Haberler
Hasırotu bağırsak yaralarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Hasırotu bağırsak yaralarına iyi geliyor
Yargı dizisi önümüzdeki sezon devam edecek mi? Senaristi açıkladı Magazin
Yargı dizisi önümüzdeki sezon devam edecek mi? Senaristi açıkladı
TEKNOFEST İstanbul'u 4 günde 2 milyona yakın kişi ziyaret etti Güncel
TEKNOFEST İstanbul'u 4 günde 2 milyona yakın kişi ziyaret etti
Hasırotu dalak hastalarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Hasırotu dalak hastalarına iyi geliyor
Hintli pilottan Mehmetçik’e büyük ayıp. Yunan’a yalakalık olsun diye bunu taktı Güncel
Hintli pilottan Mehmetçik’e büyük ayıp. Yunan’a yalakalık olsun diye bunu taktı
DİSK Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı Güncel
DİSK Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
TPAO'ya 15 sahada petrol araması için ruhsatı verildi Ekonomi
TPAO'ya 15 sahada petrol araması için ruhsatı verildi