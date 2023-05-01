WhatsApp durumlarıyla ilgili Facebook adımı

Editör: Ayşe Memiş

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp durum güncellemeleriyle ilgili yeni bir özelliği sundu.

Android için WhatsApp beta 2.23.9.13 güncellemesi ile yeni bir özellik geldi.

WhatsApp’ta yapılan durum güncellemeleri Facebook Story’de otomatik olarak isteğinizle paylaşılabilecek.

Bu özellik sayesinde WhatsApp’tan ayrılmadan hikaye Facebook’ta paylaşılabilecek.

Ayrıca Facebook Story'de paylaşılan durum güncellemelerinizi kimlerin görebileceğini de yönetebilirsiniz. Dolayısıyla isteğe bağlı açılabilecek ve kapatılabilecek.

Bunun için WhatsApp beta 2.23.9.22 güncellemesini yüklemeniz gerekiyor. Bu özellik yakın zamanda tüm kullanıcılara açılacak.

Özelliği, WABetaInfo sosyal medya hesabından duyurdu.