WhatsApp'a arama planlama özelliği geliyor

WABetaInfo’nun paylaştığı habere WhatsApp'ın grup sohbetleri için Arama Planlama özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu özelliğe göre aynı grupta yer alan WhatsApp kullanıcılarının, önceden bir arama planlayarak çevrim içi toplantı gibi ona katılacağı ifade edildi.

Özelliğe dair paylaşılan ekran görüntüsünden de anlaşılacağı gibi planlanan arama grup sohbetlerinin sol üst tarafta yer alan üç noktalı menü üzerinden ayarlanacağı ifade edildi. Bu alandan başlık, tarih ve saatin belirleneceği ortaya çıktı. WhatsApp grubunda yer alan kullanıcılar ise bu önceden belirlenen arama için kendini ona göre ayarlayabilecek.

Ayrıca önceden planlanmış bir toplu aramanın platform tarafından hatırlatma yapılıp yapılmayacağı konusunda şu an için net bir açıklama yok. Fakat bu özelliğin de olması durumunda WhatsApp’ta gruplar için önceden planlanmış bir aramanın unutulmama oranının daha da yüksek olacağı belirtildi.

WABetaInfo, anlık haberleşme uygulaması WhatsApp’ın Arama Planlama özelliği üzerinde çalışması için şu ifadeleri kullandı

“WhatsApp grubunun bir etkinlik planlaması durumunda üyelerin ayrıntıları tartışmak ve herkesin müsait olduğundan emin olmak için bir arama planlayabilmesi gerçekten yararlıdır.”

Yalnızca gruplar için test edilen özellik, Android için Beta 2.23.4.4 güncellemesiyle test ediliyor. Özelliğin ne zaman aktif edileceği şu an için belli değil.