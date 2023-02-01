WhatsApp gruplara iki yeni özellik ekleniyor

WABetaInfo tarafından bugün paylaşılan habere göre; WhatsApp, grup açıklaması ve konusu için karakter sayısını yükselteceğini açıkladı. WhatsApp grup açıklaması, 512 karakterden 2048 karaktere kadar artarken grup konusu ise 25 karakterden 100 karaktere artıyor.

Yöneticiler, birçok kişinin yer aldığı gruplara, daha bilgilendirici ve detaylı olarak bir metin ekleyebilecek.

WhatsApp, bir süre önce grupların katılımcılarını 1024 kişiye kadar yükseltmişti. 1024 kişinin yer aldığı gruplarda grup kurallarını belirlemek ve grupla ilgili detayları belirtmek için açıklamaların ve konunun da kısa bir biçimde ifade edilmesi oldukça zordu.

WABetaInfo da tüm bunların grup yöneticilerine daha özgür bir alan sunmak için yapıldığını belirtiyor. Kısaca özetlemek gerekirse gruplar için açıklamalar ve konular artık daha özgür ve detaylı bir biçimde ifade edilebilecek.

Yeni iki özellik, WhatsApp tarafından yayılmaya başlasa da şu anda kimse tarafından kullanılamıyor. WABetaInfo, yenilikleri kullanmak özelliğin geldikten sonra bir süre geçmesi gerektiğini belirtiyor. Ek olarak da 24 saat içinde Android WhatsApp kullanıcılarının tümünde açılacağını açıkladı.

Öte yandan anlık haberleşme platformu, durum güncellemelerini iyileştirmek için metni hizalama ve arka plan rengini değiştirme gibi birçok yeni özelliği de test ediyor.