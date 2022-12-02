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WhatsApp'tan iOS cihazlara tarih araması

WhatsApp iOS kullanıcıları için yeni bir özellik üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu özellik kapsamında artık mesajlar bölümünde tarihe göre mesaj aratma imkanı sunulacak.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 09:39
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WhatsApp iOS için tarihe göre mesaj arama özelliğini test ediyor

WhatsApp'tan iOS cihazlara tarih araması
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Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp, sohbet içi mesaj arama özelliğini tüm kullanıcılara sunmuştu. Bu özellikle sohbet içerisindeki arama bölümüne kelime yazarak mesajın içinden eşleştirmeyle sonuçların çıkmasını sağlanıyordu. WhatsApp bu özelliği genişletip WhatsApp kullanıcılarının tarihe göre arama yapmasını sağlayacağını belirtti.

WhatsApp bireysel ve grup sohbetlerinde kullanılacak fonksiyonunun uygulamada nasıl görüneceğinin ekran görüntüsünü paylaştı. Mesaj aramaya tıkladıktan sonra klavyenin hemen üzerinde yer alacak takvim sembolü sayesinde tarih atlayarak belirlenen zamanın mesajlarına ulaşılacak.

Tarihe göre arama özelliği, bazı iOS WhatsApp beta kullanıcılarına şu anda sunulmuş durumda. Fonksiyon ikinci kez test edildiği için kısa süre içinde kararlı sürüme gelmesinin beklendiği ifade edildi. Fakat ne zaman geleceği ve test aşamasının ne zaman sona ereceği şimdilik belli değil.

WABetaInfo, ek olarak WhatsApp masaüstü sürümü için yeni bir “Aramalar” sekmesini ve “Sessize Alma Kısayolu” ekleneceğini belirtti. Aramalar sekmesi sayesinde, mobil ve masaüstü sürüme bağlı WhatsApp hesabı senkronize olacak ve arama geçmişi iki cihazda da yer alacak. Sessize Alma Kısayolu sayesinde de gruplar, masaüstü sürümden kolay yoldan susturulmuş olacak.

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