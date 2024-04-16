Whatsapp merakla beklenen özelliği devreye aldı. Artık tek tıkla erişebileceksiniz

WhatsApp, geçtiğimiz yıldan beri “Sohbet Filtreleme” özelliği üzerinde çalışıyordu. iOS ve Android’de uzun süredir test edilen bu özellik, bugün itibarıyla resmen kullanıma sunulmaya başladı. Platform, paylaştığı bir blog gönderisiyle özelliği duyurdu.

Sohbet Filtreleme, isminden de anlayabileceğiniz gibi sohbetleri filtrelemenize olanak tanıyacak. Bu şekilde hiç uğraşmadan istediğini sohbete ulaşabileceksiniz.

“TÜMÜ”, “OKUNMAMIŞ” VE “GRUPLAR” OLMAK ÜZERE ÜÇ FİLTRE VAR

Sohbet filtreleri, direkt olarak uygulamanın ana ekranının üstüne yerleştirildi. Buradan “Tümü”, “Okunmamış” ve “Gruplar” olmak üzere üç seçenek sunuluyor. Tek tıkla kolayca istediğiniz sohbete ulaşabiliyorsunuz. Platformun hâlihazırda okunmamış mesajları filtreleme aracına (arama çubuğu kısmında yer alıyordu) sahip olduğunu belirtelim. Yeni özellik, o filtreyi daha kolay erişilebilir hâle getirirken yeni filtreleri de bizlerle buluşturuyor. Üç filtrenin işlevleri şu şekilde:

Tümü: Tüm mesajların varsayılan görünümünü gösterir.

Okunmamış: Sadece okumadığınız mesajları gösterir.

Gruplar: Tüm gruplarınızı tek bir yerde organize ederek gösterir. Toplulukların alt grupları da bu filtrede görünecek.

Yeni özelliğin, WhatsApp’ta çok fazla sohbeti bulunanların işine yarayacağını söyleyebiliriz. Özellikle Gruplar filtresi çok faydalı olacaktır. Daha akıcı ve hızlı bir deneyim sunarken sizleri sohbetler arasında gezinmekten kurtaracağını söyleyebiliriz.

Sohbet filtreleri bugünden itibaren çıkış yapmaya başladı. Önümüzdeki birkaç hafta içinde herkes için kullanıma sunulmuş olacak.