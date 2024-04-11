Whatsapp mesajı sızdırıldı. Büyükekşi ile ilgili flaş iddia

Kaynak: Sabah
Whatsapp mesajı sızdırıldı. Büyükekşi ile ilgili flaş iddia
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Whatsapp mesajı sızdı. Kararını söylemiş.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da seçimli genel kurul kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ancak bunun geç olduğunu belirten Büyükekşi'ye karşı olan kulüpler, imza kampanyasına başlamışlardı.

Gazeteci Murat Özbostan, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Konyaspor, Hatayspor, Çaykur Rize, Gaziantep, Kayseri ve Alanyaspor imza kampanyasına destek vermediğini, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın ise TFF'ye karşı birlikte hareket ettiklerini yazdı.

"Bunun yanı sıra Karagümrük, Kasımpaşa, İstanbulspor, Sivasspor, Adana Demir, Antalya, Ankaragücü ve Samsun da seçimlerin erkene alınmasından yana" ifadesini kullandı.

Özbostan'a göre şu ana kadar gerekli olan 130 imzaya ulaşılamadı.

Özbostan, yazısında sızan Whatsapp mesajını da açıkladı ve şöyle yazdı:

"Zaten bu imzaları toplamakla da iş bitmiyor.. Kongrede seçim kararı için de ayrı bir oylama olacak.. Tabi bir de alt ligler var. Onları hesaba katmıyorlar... Kulüpler Birliği'nin hedeflerine ulaşması için adı gibi birlik olması gerekiyor.. Whatsapp grubuna Mecnun Otyakmaz, "Mehmet Büyükekşi ile konuştum, aday olmuyor" diye mesaj atıyor.. Ve bu satırlar dışarıya sızıyor.. Varın siz düşünün birliği... Çok sayıda adayın adı geçmeye başladı. Yakında rakam 10'u bile bulur. İçlerinde değerli isimler var... Beklemek lazım, daha erken..."

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