"WhatsApp reklamlı oluyor" iddialarına uygulamadan resmi açıklama

WhatsApp ana ekranında kişilerle yapılan konuşma listelerinde reklam gösterilip gösterilmeyeceği iddia ediliyordu.

Will Catchcart, WhatsApp’ın reklamlı olacağı yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını belirterek, bunun üzerine test yapılmadığını veya çalışılmadığını aktardı.

DonanimHaber.com'da yer alan bilgilere göre; Analistler, platformun dünya genelinde günlük aktif kullanıcı sayısı göz önüne alarak WhatsApp’a reklamların eninden sonunda geleceğini tahmin ediyordu.

Ancak, Meta şu an için WhatsApp uygulamasında reklam gösterme fikrine pek sıcak bakmadığını ifade etti.

REKLAMDAN GELİR SAĞLIYOR

Mark Zuckerberg’in geçen yıl üçüncü çeyrek kazançlarına ilişkin açıklamasına göre, “WhatsApp’a tıkla” reklamlarından yıllık 1.5 milyar dolar gelir elde etti. Şirket, yakın zamanda ticaretle uğraşan kişiler için kişiselleştirilmiş mesaj modelleri sunmayı planlıyor.