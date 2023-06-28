WhatsApp yedeklemelerine dikkat. Korsanlar peşinde

Siber güvenlik şirketi ESET,korsanların yeni hedefinin WhatsApp yedekleme dosyalarını çalan Android GravityRAT casus yazılımının güncellenmiş bir sürümü olduğunu söyledi.

WhatsApp yedeklemelerine dikkat. Korsanlar peşinde

Haber3’te yer alan bilgilere göre, ESET araştırmacıları, Android tabanlı GravityRAT casus yazılımının BingeChat ve Chatico mesajlaşma uygulamaları olarak dağıtılan güncellenmiş bir sürümünü tespit etti.

Hindistan’daki kullanıcıları hedef alan saldırılarda kullanılan bir uzaktan erişim aracı olan GravityRAT’in Windows, Android ve macOS sürümleri bulunuyor. GravityRAT’in arkasında kim olduğu bilinmiyor; ESET Research, SpaceCobra olarak bilinen grubu izliyor.

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Büyük olasılıkla Ağustos 2022’den beri aktif olan BingeChat kampanyası hala devam ediyor. Yeni keşfedilen kampanyada GravityRAT, WhatsApp yedeklemelerine sızabiliyor ve dosyaları silmek için komut alabiliyor. Kötü amaçlı uygulamalar ayrıca açık kaynaklı OMEMO Instant Messenger uygulamasında bulunan yasal sohbet işlevselliği de sağlıyor.

Kötü amaçlı yazılımları araştıran ESET araştırmacısı Lukáš Štefanko bu konuda şunları söyledi:

‘Uygulamayı indir’ düğmesine dokunduktan sonra kötü amaçlı uygulama yollayan bir web sitesi bulduk; ancak ziyaretçilerin oturum açmasını gerektiriyor. Kimlik bilgilerimiz yoktu ve kayıt olamadık. Operatörlerin kayıtları yalnızca bekledikleri belirli bir kurbanın, muhtemelen belirli bir IP adresi, coğrafi konum, özel URL veya belirli bir zaman dilimi içinde ziyaret ettiğinde açıldığını düşünüyoruz. BingeChat uygulamasını web sitesi üzerinden indirememiş olsak da, VirusTotal'da bir dağıtım URL’si bulabildik.

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