WhatsApp'a Avatar tasarımı geliyor. Özellik Instagram'a yüklenmişti

Meta, WhatsApp kullanıcılarının artık özelleştirilebilir avatarlar kullanabileceğini duyurdu. Avatarlar, profil resminiz olarak ve arkadaşlarınıza ve ailenize duygularınızı ifade edecek şekilde yanıt vermek için 36 özel çıkartmada kullanılabiliyor. WhatsApp, bu yeni özelliğin, dün itibarı ile her yerdeki kullanıcılara sunulduğunu duyurdu.

Meta'nın söylediğine göre birçok kişi ilk kez bir avatar oluşturmuş olacak. Bu özellik sayesinde kullanıcılar gerçek bir fotoğraf kullanmak istemeseler bile insanların kendilerini temsil etmelerine yardımcı olacak. Meta, ilerleyen zamanlarda özelleştirme seçeneklerini aydınlatma, gölgeleme, saç modeli dokuları ve daha fazlasını içerecek şekilde genişletmeyi planlıyor.

Meta'nın yeni avatarlarla ilgili açıklaması kısaydı ve Facebook avatarlarının WhatsApp ile senkronize edilip edilmeyeceği veya kullanıcıların sıfırdan yeni bir avatar oluşturmasının beklenip beklenmediği belirtilmedi. İlerleyen zamanlarda avatarların senkronize olması ve kullanıcıların aynı avatarları tekrar oluşturmak için zaman harcamasını gerektirmeyecek bir sisteme dönüştürüleceği tahmin ediliyor.

Avatarların WhatsApp'a getirilmesi, insanları avatarlarla daha aşina ve rahat hale getirebilir ve Meta daha fazla insanı metaverse’e bağlamaya çalışırken avatarların daha rahat kabul edilmesini sağlayabilir.

WhatsApp'ta avatarları kullanmak için uygulamanın bir güncelleme almasını beklemeniz, sonrasında da uygulama içerisinde avatarınızı ayarlamak için bir seçenek bulmanız gerekiyor.