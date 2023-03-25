Sesli mesajlarla ilgili WhatsApp’a bomba özellik geliyor

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, WhatsApp, tek bir oynatmadan sonra kaybolan sesli mesajlar özelliği almaya hazırlanıyor.

Yeni özellik Android ve iOS için beta programında test ediliyor.

Özellik, şu anda geliştirme aşamasında ve WhatsApp 2.23.7.8 sürümünde görüldü. Tek seferlik fotoğraflara benzer şekilde, kaybolan sesli mesajlar bir kez oynatıldıktan sonra kaydedilemeyecek veya iletilemeyecek.

Bu özellik, kısa süre önce duyurulan “geçici sohbet grupları” yeniliğini takip ediyor.

WhatsApp’ın kaybolan sesli mesajlarının resmi olarak ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil.

WhatsApp için kaybolan sesli mesaj özelliği, kullanıcılara daha fazla gizlilik seçeneği sunuyor.