WhatsApp’a canlı destek özelliği geliyor. Devrim gibi özellik

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a canlı sohbet özelliği geliyor. Detaylar belli oldu.

WhatsApp’a canlı destek özelliği geliyor. Devrim gibi özellik

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, üzerinde çalıştığı yeniliklerde kullanıcılarına daha iyi deneyimler sunmak istiyor.

WhatsApp kullanıcıları, platformla ilgili bir sorun yaşadıklarında e-posta adreslerini kullanarak iletişime geçebiliyorlar. Şirket, bunun daha kolay ve kısa bir yolu için yeni bir özellik sundu.

CANLI SOHBET DESTEĞİ

Uygulama içi sohbet desteği olarak sunulan programa göre artık kullanıcılar, platform üzerinden sanki sohbet ediyormuş gibi yardım isteyebilecek.

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WhatsApp uygulama içi sohbet desteği, şu anda Windows üzerinden test ediliyor. Windows 2.2322.1.0 için WhatsApp beta sürümünü kullanan her kullanıcı, bu özellikten faydalanabilir. Özelliği kullanmak isteyenler platformda yer alan “Bize Ulaşın” seçeneğini tıklayabilir.

Windows için WhatsApp 2.2322.1.0 beta sürümünde yer alan tek yenilik bununla da sınırlı değil. Bu özellikle birlikte videolu sohbetlerde masaüstü ekranınızı diğer konuşmacılara açabileceksiniz.

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