WhatsApp’a iki yeni gizlilik özelliği geldi! Kullanıcılar artık daha rahat edecek

Son dönemde sohbet kilidi, kaybolan süreli mesajlar, "Bir Kez Görüntüle" için ekran görüntüsü almayı engelleme ve kullanıcının çevrim içi olduğunu gizli tutma seçeneği gibi özellikleri yayına alan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni gizliği olan "Bilinmeyen kullanıcıları sessize al" özelliğini kullanıcıların kullanımına sundu.

"BİLİNMEYEN KULLANICILARI SESSİZE ALMA" ÖZELLİĞİ

WhatsApp tarafından paylaşılanlara göre "Bilinmeyen Kullanıcıları Sessize Alma", gelen aramalar üzerinde kişiye daha fazla gizlilik ve kontrol sunmak için tasarlandı. Bu özellik, daha fazla koruma için spam, dolandırıcılık girişimleri ve bilinmeyen kişilerden gelen aramaları otomatik olarak filtrelemeye yardımcı olacak.

Bu yenilik ile birlikte bu aramalar, telefonun çalmasını engelliyor, ancak arayan kişi sizler için önemli ise arama listesinde görünüyor.

"GİZLİLİK AYARI KONTROLÜ" ÖZELLİĞİ

Gizlilik Ayarı Kontrolü ise kullanıcının doğru koruma düzeyini seçmesine yardımcı olmak için önemli gizlilik ayarlarını tek bir yerde sunuyor. Özelliği kullanmak için gizlilik ayarlarında "Kontrolü başlat" butonunu seçmek yeterli. Ardından mesajların, aramaların ve kişisel bilgilerin güvenliğini artıran birden çok gizlilik katmanına göz atabilirsiniz.

PEKİ BU ÖZELLİKLE NE AMAÇLANDI

Şirketin bu güncellemeleri yapmasının nedeni ise kişilerin daha güvenli bir alanda konuşma ve mesajlaşma gerçekleştirebilmesini sağlama.